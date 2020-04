Getafe, Arambarri sogna l’Inter: “I rumors di mercato mi danno le giuste motivazioni”

In un’intervista concessa a Sport890, il calciatore del Getafe Mauro Arambarri ha scelto di commentare le voci che sembrano avvicinarlo all’Inter in termini di mercato. Classe ’95, protagonista in Spagna con la maglia del club madrileno, il centrocampista uruguaiano è stato accostato al club nerazzurro, avversario della Beneamata in Europa League.

“Le voci sull’Inter rappresentano un vero e proprio premio per me – ha raccontato Arambarri – per motivarmi e per sapere che sto facendo le cose nel modo giusto. Che si tratti di verità o meno, è giusto crederci per poter dare il massimo. Parliamo di qualcosa che ti motiva molto”. Forza di volontà e sogni per il centrocampista uruguaiano, protagonista con il Getafe ed alla ricerca del grande salto nel calcio europeo, con l’Inter che sembrerebbe tenerlo d’occhio in vista della prossima stagione.

