TS – Giroud, rescissione in corsa? Se così fosse, Conte lo vorrebbe a Milano

Nonostante Sport Mediaset abbia lanciato la notizia di un possibile triplo assalto nerazzurro al Chelsea, con un’offerta complessiva da 70 milioni di euro, secondo quanto riportato da Tuttosport, per ogni giocatore desiderato dall’Inter possono svilupparsi dinamiche differenti: se per Kanté ed Emerson Palmieri potrebbero servire grossi esborsi economici, Olivier Giroud potrebbe arrivare a parametro zero.

L’attaccante francese, infatti, in scadenza a giugno 2021, potrebbe liberarsi in corsa dal Chelsea, chiuso dai nuovi attaccanti acquistati dai londinesi. Nel caso in cui l’ex Arsenal dovesse riuscire a svincolarsi, Conte darebbe il suo benestare per un nuovo assalto al numero 18 dei Blues.

