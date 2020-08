Giulini: “Nainggolan vuole giocare da noi. Che l’Inter ci venga incontro”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, non poteva essere più chiaro di così sull’obiettivo di mercato numero uno nell’intervista sulle pagine dell’Unione Sarda: il patron dei sardi, infatti, ha confermato la volontà di Radja Nainggolan, attualmente in prestito dall’Inter, di rimanere in rossoblù, oltre al desiderio di allenarlo nuovamente da parte di Eusebio Di Francesco.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Giulini su Nainggolan: “C’è la volontà del giocatore e dell’allenatore per giocare nel Cagliari, e anche la mia. Dipende tutto dal nostro incontro con l’Inter, vorremmo risolverla al più presto. È un momento complicato, dobbiamo preoccuparci anche della stabilità della società e l’Inter ci dovrà venire incontro“.

