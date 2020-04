Giuntoli torna su Icardi: “Chi non lo vorrebbe? Non credo…”

Il nome di Mauro Icardi nella scorsa estate – durante la sessione di mercato – è stato accostato a molte squadre dopo la rottura insanabile con l’Inter. L’ex capitano nerazzurro è stato messo in vendita dal club e top club sia italiani che europei hanno bussato alla porta in Via della Liberazione.

Tra queste c’era anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che non ha mai nascosto la sua stima e la sua ammirazione calcistica per un attaccante da 122 reti in Serie A con le maglie di Inter e Sampdoria. Alla fine a spuntarla è stata il PSG ma non è escluso che Icardi non venga riscattato e dunque a giugno potrebbe tornare a Milano. Ai microfoni di Sky Sport il ds del club campano Cristiano Giuntoli ha risposto ad una domanda a riguardo: “Se può essere un’idea? E’ un grande giocatore, chi non lo vorrebbe? Non credo però che sia nelle nostre possibilità”.



