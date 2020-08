Dalla Spagna – Guardiola in missione per Messi: è a Barcellona per incontrare la Pulce

Chiamarsi Pep Guardiola, ecco, una chiave per arrivare a Lionel Messi potrebbe essere questa: potrebbe essere lì, appunto, la strategia, la scorciatoia per riuscire a centrare un colpo che altrimenti sarebbe impossibile per chiunque, e questo nonostante il giocatore abbia rotto con il Barcellona e ora – sino a prova contraria – si stia guardando intorno. La chiave del Manchester City si chiama Pep Guardiola, quello stesso Pep Guardiola per cui il Manchester City ha speso quasi un miliardo di euro dal 2016 a oggi. Quello stesso Pep Guardiola che, oggi, stando a quanto riporta l’edizione online di Marca, sarebbe in missione a Barcellona per cercare di convincere Lionel Messi a firmare coi Citizens.

Ed è appunto questa la variabile impazzita su cui il Manchester City può contare e le altre società, inevitabilmente, no: l’Inter avrebbe Lautaro Martinez, certo, ma l’attrattiva del Toro – un giocatore che comunque Messi stima e che conosce dalla Nazionale – non è certo paragonabile a quella del suo mentore dei tempi del Barcellona, di quell’allenatore che proprio a Barcellona rivoluzionò il modo di fare calcio. Il Paris Saint-Germain – è vero – potrebbe mettere sul piatto i soldi dello sceicco: ma non è la stessa cosa, e poi i parigini – in un modo o nell’altro – hanno già fatto intendere di non voler insistere più di tanto. Intanto, Guardiola è in missione. In queste ore potrebbe esserci un incontro, un colloquio, che potrebbe spostare – e di molto – le cose. L’Inter osserva, ma sa che Lionel Messi, a oggi, è molto più una suggestione che un obiettivo di mercato alla portata o quantomeno sperabile.

