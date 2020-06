Di Marzio – Hakimi-Inter, accordo di cinque anni: trattativa iniziata a marzo!

Non può che essere la notizia di mercato del giorno: Achraf Hakimi è ad un passo dall’Inter. Il laterale destro marocchino, in prestito al Borussia Dortmund dal Real Madrid, dovrebbe passare in nerazzurro a partire dalla prossima stagione, con l’accordo con i Blancos che è già stato raggiunto sulla base di un trasferimento a titolo definitivo sui 40 milioni di euro.

Ora, però, arrivano novità anche sull’accordo tra l’Inter ed il diretto interessato; come riportato da Gianluca Di Marzio su Twitter, infatti, Hakimi dovrebbe firmare un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione, bonus compresi. La trattativa sarebbe stata nascosta ai più fin da marzo, mentre nella giornata odierna sono stati ratificati dettagli e clausole.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!