Mercato – Inter-Real Madrid, pochi dettagli da limare per Hakimi: domani videoconferenza, si cerca l’intesa sui bonus

La bomba atomica di calciomercato è deflagrata solo nel pomeriggio-sera di oggi, ma, a quanto pare, che l’Inter avesse messo le mani su Achraf Hakimi – terzino marocchino classe 1998 del Real Madrid – lo si sapeva, nei corridoi privati delle due società, nonché dell’entourage e del calciatore stesso, già da un mese e mezzo. Per il resto, al di là dei retroscena, la notizia è che al dì 26 giugno l’Inter ha già messo a segno il colpo dell’anno, col campionato ancora da concludere e che – in condizioni normali – oggi sarebbe stato concluso da circa un mese. Saremmo in pieno Europeo e l’Inter avrebbe – ha – appena messo le mani su Hakimi.

In ogni caso, i dettagli: Inter e Real Madrid si sono accordate per portare Hakimi ad Appiano Gentile per una cifra da 40 milioni di euro più 5 di bonus: una cifra, quella relativa ai bonus, di cui dovranno ancora essere definiti alcuni dettagli, tra tutti quelli relativi alle modalità di pagamento e, soprattutto, a cosa legare i bonus in questione. Non paiono, in ogni caso, questioni insormontabili. Per domani tra il club nerazzurro e quello madrileno è prevista una videoconferenza tesa a superare anche gli ultimi ostacoli, che tuttavia, ormai, non fanno più paura: il calciatore ha scelto l’Inter, e per l’Inter ha rifiutato le avances del Bayern Monaco e del Manchester City. Ora il lavoro riguarda solo le questioni residuali: e sia.

