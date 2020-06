MD – L’affare Hakimi esclude l’opzione Semedo per i nerazzurri: il Barcellona si gioca due carte per puntare a Lautaro

L’imminente passaggio di Achraf Hakimi in nerazzurro esclude a priori un eventuale interessamento per Nelson Semedo, proposto dal Barcellona entro la trattativa per arrivare a Lautaro Martinez. Ora, dunque, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i blaugrana sarebbero disposti a giocarsi altre due carte per arrivare all’argentino: Junior Firpo ed Arturo Vidal.

Per quanto riguarda il primo, sarebbe un’opzione da non escludere per la fascia mancina nerazzurra, al momento nelle mani di Ashley Young e Cristiano Biraghi, che dovrebbe rientrare alla Fiorentina. L’aspetto legato a Vidal, invece, tendiamo a conoscerlo già da diversi mesi: il cileno vorrebbe più spazio in Catalogna, quella visibilità che gli verrebbe concessa dalla sua ex guida tecnica Antonio Conte.

Le trattative del Barcellona per Lautaro devono, dunque, entrare ancora nel vivo; le contropartite, però, a questo punto, sono ridotte alle figure di Junior Firpo e Vidal.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!