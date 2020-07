I quotidiani spagnoli attaccano il Real Madrid: inspiegabile la cessione di Hakimi all’Inter

L’Inter in queste è protagonista assoluta del mercato, con il grande colpo Hakimi. Dopo due stagioni in prestito in prestito al Borussia Dortmund, il calciatore marocchino arriva cosi a Milano, alla corte di Antonio Conte. Una trattativa molto importante quella messa a segno da Marotta con il Real Madrid, squadra che deteneva il cartellino del giocatore. In Spagna, però, sono tutti convinti: i nerazzurri hanno fatto un grande colpo e il Real ci ha perso.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i quotidiani spagnoli hanno attaccato duramente il club di Florentino Perez dopo la cessione di Hakimi. L’esterno classe ’98 è considerato da tutti tra i più forti nel suo ruolo e la squadra di Zidane non doveva farselo sfuggire. I 40 milioni di euro più 5 di bonus sono considerati un affare per il club di Suning e in Spagna non si riesce a capire come sia stato possibile privarsi di un prodotto della cantera di questo livello.

