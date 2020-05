Icardi, Cassano è sicuro: “Non giocherà più all’Inter: 70 milioni in arrivo”

Il futuro di Mauro Icardi è sempre più lontano dai colori nerazzurri. L’attaccante resta al centro dei pensieri del Paris Saint-Germain che lavora per assicurarsi l’attaccante a titolo definitivo dopo l’attuale stagione vissuta in prestito. I rapporti tesi con l’Inter e la trattativa in salita nei confronti della Juventus hanno contribuito ad innalzare le probabilità di un futuro ancora da protagonista in Francia. Ad avallare questa ipotesi ci ha pensato anche lo stesso Antonio Cassano, in diretta su Instagram con Pierluigi Pardo.

L’ex attaccante dell’Inter ha parlato così delle novità in arrivo sul fronte Icardi: “Secondo me – dice Cassano – i nerazzurri dalla sua cessione incasseranno i 70 milioni dal PSG. Di certo non giocherà a Milano dopo l’avventura in Francia. Oggi per un giocatore del genere possono ancora permettersi di pagare quella cifra. Vale quei soldi, ma non so dopo il Coronavirus chi possa pagarli”. Questo il piano tracciato da Antonio Cassano in merito al possibile futuro di Mauro Icardi, sempre più lontano da Milano e dai colori nerazzurri.

