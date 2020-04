Icardi, futuro al PSG secondo Di Marzio: “L’Inter attende il riscatto”

Mauro Icardi sempre più vicino al Paris Saint-Germain. La conferma delle sensazioni in arrivo dalla Francia le detta Gianluca Di Marzio che racconta le ultime novità in merito all’affare che coinvolge l’attaccante argentino. Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport traccia il punto della situazione relativo al centravanti nerazzurro.

“Credo che a questo punto – dice Di Marzio – l’Inter stia aspettando il riscatto di Mauro Icardi dal Paris Saint-Germain. La trattativa è avanzata, i segnali sono quelli di un affare destinato alla parola fine ma la vera e propria operazione, in realtà, non è ancora scattata. L’intenzione dei francesi è quella di acquistare l’argentino e lo stesso PSG potrebbe chiedere uno sconto ai nerazzurri, facilitando la chiusura dell’affare”. Questa la situazione che coinvolge Inter e PSG per Icardi: riscatto sempre più vicino per Maurito, con i francesi che attendono di dare il via all’acquisto definitivo.

