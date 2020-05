Mercato – Giovedì prossimo la giornata buona per chiudere Icardi al PSG: la posizione dell’Inter sullo sconto e il retroscena su Lautaro

Le date sono fissate dalle condizioni e dalle agende delle società, e Inter e Paris Saint-Germain giocano col calendario: è ormai arcinoto come il 31 maggio scada il termine, per i parigini, per riscattare Mauro Icardi a titolo definitivo dall’Inter, per la cifra intera di 70 milioni di euro. Una data, questa, che molto probabilmente non sarà rispettata, visto che la linea comune sembra essere quella di una ridiscussione del prezzo del riscatto oltre il mese di maggio. E secondo quanto riportato da Sportitalia, il giorno decisivo per siglare un accordo in questo senso potrebbe essere giovedì prossimo, il 28 maggio.

E’ previsto infatti per quel giorno un riaggiornamento tra le parti che potrebbe portare a passi avanti rispetto a quanto Inter e Paris Saint-Germain non siano riusciti a combinare sino a questo momento. L’Inter ha già rifiutato un’offerta da 55 milioni più 5 di bonus: i nerazzurri sono disposti a concedere uno sconto al PSG – presupposto fondamentale, questo, per poter continuare a trattare – ma che non vada oltre una certa soglia. La cifra giusta potrebbe essere un 60+5 (60 milioni più 5 di bonus). Sarà questione di diplomazia e di far quadrare le cifre, per un’Inter che tra la cessione definitiva di Icardi e quella di Lautaro Martinez al Barcellona (è notizia delle ultime ore la proposta di rinnovo, vana, dei nerazzurri verso il giocatore) si appresta a incassare un bottino che lenisca l’emorragia contabile da post-lockdown.

