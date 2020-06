TS – La cessione di Icardi sblocca il riscatto di Sensi: firmerà fino al 2024

La cessione di Mauro Icardi, che è passato a titolo definitivo al PSG per 50 milioni + 8 di bonus, sblocca il tassello legato al riscatto di Stefano Sensi. Come riporta Tuttosport, infatti, si avvicina sempre più il versamento dei 25 milioni (più eventuali 5 di bonus) pattuiti per il riscatto definitivo del numero 12 nerazzurro.

L’accordo tra Marotta e Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, era già stato raggiunto nelle scorse settimane, ma la cifra incassata dalla cessione di Icardi risulta fondamentale in vista del passaggio a titolo definitivo dell’ex Cesena in maglia Inter. Il centrocampista marchigiano, che ha siglato 3 reti e servito 4 assist nelle prime sei gare stagionali con la Beneamata, firmerà fino al 2024.

Il riscatto sarà lo stimolo chiave per svoltare in positivo la stagione di Stefano Sensi?

