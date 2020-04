Il Betis rinuncia a Joao Mario: cifre eccessive per acquistarlo dall’Inter

Un susseguirsi di rumors e contatti che, però, non sembrano avvicinare definitivamente le strade di Joao Mario con quelle del Betis. Come riportato infatti da Estadio Deportivo, il portoghese dell’Inter – oggi in prestito alla Lokomotiv Mosca, in due finestre di mercato è stato vicino al club di Siviglia, salvo poi essere costretto a rivedere i suoi piani.

Il portale però riferisce che il giocatore non potrà comunque vestire, nemmeno nell’immediato futuro, la maglia del Betis. I motivi sono prettamente economici: lo stipendio del portoghese ed il costo del cartellino restano irraggiungibili per il club di Siviglia che segue con attenzione le sorti del centrocampista, sperando di poter ricalibrare i conti per aggregarlo alla rosa dei veriblancos. Servirà una svolta però in termini economici perché, per lo stato attuale, il Betis non può permettersi Joao Mario. E, come evidenziato da Estadio Deportivo, tutto lascia presagire che il calciatore verrà riscattato dalla Lokomotiv Mosca, pronta a trattare sul cartellino del giocatore con l’Inter.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!