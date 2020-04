Il ds del Cagliari sul futuro di Nainggolan: “Utopistico pagare l’intero ingaggio”

Radja Nainggolan e il suo futuro: è una delle tante situazioni in ballo in casa Inter per il mercato estivo, insieme ad Icardi, Perisic e Joao Mario. Il centrocampista belga è passato in prestito al Cagliari questa estate ed ora è in dubbio la sua permanenza. Come vi abbiamo già riportato infatti – il Ninja – non sarà inserito nel riscatto di Nicolò Barella e dunque il tutto si fa più complicato.

Ieri durante La Domenica Sportiva ha cercato di fare il punto il ds dei sardi Mario Passetti: “E’ utopistico pensare che il Cagliari possa pagare l’intero ingaggio di Nainggolan. Ne dobbiamo parlare tutti insieme, sia con il giocatore sia con l’Inter e prendere la decisione migliore. Il dialogo sarà la miglior soluzione. Vedremo se ci saranno i presupposti per restare insieme”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!