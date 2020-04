Il Milan fa sul serio per Szoboszlai: sì di Gazidis e 15 milioni sul piatto

Il Milan corre forte e spinge per Dominik Szoboszlai. Il centrocampista del Salisburgo e finito tra i desideri dei rossoneri che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbero pronti ad affidare nelle mani del classe 2000 le chiavi della propria linea mediana. Folta però la concorrenza per il giocatore, con Juventus e Inter in corsa ed interessate al colpo per il futuro.

Le big italiane seguono con grande interesse le sorti di Szoboszlai. I dirigenti della Vecchia Signora lo seguono già da un anno mentre, tra le inseguitrici, in passato si è accesa anche la luce dell’Inter, in corsa per il ventenne. Il Milan però, al momento, sarebbe il club già pronto a spingere per il giocatore. 15 milioni di euro il costo del cartellino per i quali Gazidis avrebbe già dato l’ok. Anche la Lazio osserva gli sviluppi legati al centrocampista ma, tra le italiane, le percentuali rossonere restano in aumento.

