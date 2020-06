Il Mundo Deportivo insiste: “Lautaro ha fatto sapere all’Inter di volere il Barcellona”

Sebbene l’Inter non perda occasione per ribadire che per l’addio di Lautaro Martinez l’unica pista concepita è quella del pagamento della clausola rescissoria, diversi quotidiani spagnoli insistono sulle buone probabilità di riuscita dell’affare. Uno dei più attivi, in questo senso, è il Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino alle vicende catalane e schierato, fin dall’inizio, dalla parte del Barcellona.

A questo proposito, è notizia di pochi minuti fa – rilanciata proprio sulla parte online del giornale – quella secondo la quale Lautaro Martinez avrebbe ribadito all’Inter la volontà di trasferirsi a Barcellona. Sebbene il Toro si trovi bene a Milano, secondo il Mundo avrebbe nuovamente segnalato alla società la volontà di raggiungere Leo Messi al Camp Nou.

