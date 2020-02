Il piano per Chong all’Inter: ritiro con Conte e inserimento ‘graduale’

Il mercato non si ferma mai e l’Inter è di certo una delle società tra le più attive anche in fase di programmazione. Un anno fa, di questi tempi, gli uomini mercato nerazzurri stavano mettendo le mani su un difensore di enorme esperienza internazionale come Diego Godin, arrivato poi a parametro zero in estate. Dodici mesi dopo la storia si ripete ma con un profilo nettamente differente, visto che la dirigenza interista ha di fatto messo le mani sul giovane classe ’99 Tahith Chong, esterno offensivo in scadenza di contratto con il Manchester United.

Secondo Tuttosport sarebbe già stato pianificato lo sbarco sul pianeta Inter con un inserimento graduale che prevede per il giocatore olandese originario di Curacao un’estate agli ordini di mister Antonio Conte per lavorare con la prima squadra durante il ritiro pre-campionato, poi sarà girato in prestito ad una società amica con Sassuolo e Parma che se lo contendono. In questo modo Chong avrà spazio con continuità per crescere e prendere confidenza col campionato italiano prima di misurarsi con la maglia dell’Inter.

