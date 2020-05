Il retroscena di Chevanton: “Dovevo andare all’Inter. Scelsi il Monaco per la Champions”

Era l’estate del 2004 quando Javier Chevanton era ad un passo dall’Inter: è proprio il giocatore uruguaiano a svelare questo retroscena in una diretta Instagram come riportato da Calciolecce.it. “Dovevo andare all’Inter ma poi mi comprò il Monaco. Io volevo giocare la Champions League e andare ai monegaschi, che l’anno prima avevano perso la finale col Porto, fu importante per la mia carriera. Fu una bella esperienza: sentire l’inno della Champions è fantastico”.

L’interesse dell’Inter quell’estate era concreto, nato anche grazie alle 19 reti in 31 presenze realizzate in Serie A con la maglia del Lecce. Chevanton rimase poi nel club del Principato per due stagioni andando sempre in doppia cifra prima di passare al Siviglia.

