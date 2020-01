In stand-by il rinnovo di Lautaro: sul Toro anche il Real Madrid

Il rinnovo di Lautaro Martinez non è ancora arrivato e non è tra gli appuntamenti prossimi per l’Inter. Il Toro ha avuto una crescita incredibile in questa stagione ed i 111 mioni di euro di clausola rescissoria fanno gola a molti club, soprattutto a Barcellona e Real Madrid. Ecco perché nei mesi scorsi si era parlato della volontà del club di allungare il contratto ed eliminare la clausola.

Secondo quanto riporta però Tuttomercatoweb.com, al momento la situazione è congelata e si stanno valutando gli interessi che Lautaro sta suscitando in Europa. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali per l’argentino ma in estate non è escluso che uno dei due club spagnoli possa bussare alla porta con i soldi della clausola.



