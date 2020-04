Incredibile SportMediaset: la Juventus vuole Icardi, idea di scambio con Bonucci e Cuadrado

Ci siamo. Dopo poco più di sei mesi è sempre il futuro il Mauro Icardi a tenere banco in casa Inter: l’attuale attaccante del Paris Saint Germain è in prestito con diritto di riscatto a 70 milioni che – al momento – sono ancora un’idea e nulla di concreto. Il club parigino ci sta pensando ma sullo sfondo c’è sempre la presenza della Juventus pronta ad approfittarne.

Come riporta SportMediaset infatti i bianconeri continuano a monitorare la situazione e cercano di trovare un accordo con l’Inter per portare l’ex capitano nerazzurro a Torino. Troppi i 70 milioni cash richiesti da Marotta, ed allora la Juventus torna alla carica inserendo due contropartite: Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci. Quest’ultimo sarebbe una precisa indicazione di Antonio Conte visto il suo passato sia a Torino sia in Nazionale.



