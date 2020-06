Inter-Alaba, Biasin fa chiarezza: “Non c’è nessuna trattativa, l’Inter non lo ha mai seguito”

Il mercato dell’Inter è entrato decisamente nel vivo con l’affare Hakimi. Il calciatore marocchino ha sostenuto nella giornata odierna le visite mediche e presto ci sarà l’annuncio ufficiale del suo trasferimento in nerazzurro. E’ un’operazione decisamente importante quella del club di Suning, che va ad aggiungere un top player nella rosa di Antonio Conte che andrà ad occupare la fascia destra del suo 3-5-2. Per quanto riguarda la fascia sinistra, invece, i nomi che sono in ballo in vista della prossima finestra di mercato sono diversi e tutti di un certo rilievo.

Nelle ultime ore era rimbalzata la notizia di un interessamento dell’Inter per David Alaba. A spegnere le voci, però, ci ha pensato Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, che attraverso il proprio profilo Twitter ha categoricamente negato l’esistenza di una trattativa. Il laterale austriaco, infatti, non è entrato mai nel mirino di Marotta e Biasin ha sottolineato questo aspetto, per evitare poi fraintendimenti futuri.

