Mercato – Inter, possibilità per Marcos Alonso per giugno: si può superare la concorrenza del Real

Frank Lampard, al Chelsea, gli preferisce Azpilicueta: e lui – Marcos Alonso, cioè – si guarda intorno: piace all’Inter, piace al Real Madrid e – tra le due – vedrebbe con miglior occhio l’Inter. Se non altro perché, in Italia, Alonso, ci ha già giocato: era alla Fiorentina, e poi conosce Antonio Conte che l’ha allenato al Chelsea proprio prima dell’avvento di Lampard. Le cui scelte tecniche finiranno inevitabilmente per mettere sul mercato l’esterno spagnolo, per il quale – lo spiega in queste ore donbalon.com – torna forte l’ipotesi nerazzurra.

I fattori che fanno pensare a che l’affare Inter-Alonso si possa fare sono molteplici. Siamo ancora a febbraio, beninteso, e stiamo parlando di questioni in cui di pronosticabile non c’è nulla o quasi: intanto, però, c’è che il giocatore un pensierino all’Inter lo sta facendo: conosce l’ambiente italiano, conosce la lingua, conosce il tecnico, queste cose. E sa, soprattutto, che l’Inter lo vuole: il Chelsea ha stabilito un prezzo – per ora – di 30 milioni di euro, e l’Inter può sedersi attorno a un tavolo. Ci sono i margini per operare, con un dato di partenza, che invita alla calma: non siamo neanche a primavera.

