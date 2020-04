Inter, anche Martial in lista se parte Lautaro: via al testa a testa con Werner

C’è anche Anthony Martial tra i possibili sostituti di Lautaro Martinez. La Gazzetta dello Sport ha scelto di avvicinare l’attaccante del Manchester United ai colori nerazzurri, inserendolo nella lista dei calciatori in corsa per rimpiazzare l’argentino, costantemente nel mirino del Barcellona. Dall’Inghilterra, The Sun ha deciso di rincarare la dose, parlando di un possibile accostamento alla Beneamata in vista del prossimo mercato estivo. Un vero e proprio duello con Timo Werner, protagonista con il Lipsia e finito anche nei radar del Liverpool

Classe 1995, protagonista con lo United dal 2015, Anthony Martial è stato spesso inserito tra i possibili partenti dei Red Devils, salvo poi riconfermarsi con il Manchester di anno in anno. Prima dello stop causato dal Coronavirus, l’attaccante era riuscito a trascinare la squadra di Solskjaer con tre gol nelle ultime quattro gare giocate in Premier League, tutte vinte anche grazie ai suoi centri. Ora l’Inter sembra pronta a tornare in corsa per il giocatore, tra i nomi caldi per il post Lautaro in nerazzurro.

