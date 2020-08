Mercato – Inter-Bayern Monaco, asse caldo: bavaresi su Brozovic, Marotta propone uno scambio. Le ultime su Perisic

A Gelsenkirchen per passare il turno di Europa League, ma non solo. Di mezzo – nella trasferta dei nerazzurri in Germania – potrebbe anche esserci il mercato, anche perché l’Inter, con la Germania, ha almeno un affare in sospeso (il futuro di Ivan Perisic) e potrebbe presto imbastirne un altro. A scriverlo è Sportske Novosti, media croato, che spiega come il Bayern Monaco potrebbe aver messo gli occhi su Marcelo Brozovic, calciatore nerazzurro che nelle ultime settimane si è distinto più per le intemerate fuori dal campo che per le prestazioni sul terreno di gioco. In caso di chiamata da parte dei bavaresi – si fecero avanti già in passato – potrebbe esserci una risposta affermativa da parte del calciatore, ed è qui che entra in gioco la società.

Contestualmente alla trasferta europea, infatti, Marotta e altri dirigenti dell’Inter potrebbero incontrare il Bayern. Per recepire l’eventuale interessamento nei confronti di Brozovic (Marotta, in tal caso, risponderebbe con una richiesta di 20 milioni più il cartellino di Corentin Tolisso), ma anche per discutere di un’altra situazione: quella, appunto, di Perisic, che ufficialmente è ancora al Bayern in prestito dall’Inter, ma per il quale i bavaresi non paiono più disposti a pagare i 20 milioni di clausola, motivo per cui l’esterno offensivo potrebbe orientarsi verso la Premier League.

