GdS – Inter, ritorno a casa per Bonazzoli? Pronta un’operazione alla Biraghi

Indubbiamente, è stato uno dei volti più positivi nelle fila della Sampdoria, specialmente dall’arrivo di Ranieri in poi. Federico Bonazzoli si è conquistato uno spazio da protagonista nel finale di stagione, raggiungendo un rendimento da 6 reti in 19 presenze stagionali in Serie A: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Inter, ora, sarebbe entrato nel mirino proprio dei nerazzurri, pronti a riportarlo a casa.

I blucerchiati vorrebbero trattenerlo e farlo maturare ancora di più, visto che per Quagliarella l’età comincia a farsi sentire. L’Inter, dal canto suo, vorrebbe effettuare un’operazione simile a quella fatta nel corso dell’estate 2019 per Cristiano Biraghi: anche Bonazzoli (su cui ci sono anche altri club), come l’ex Fiorentina, è cresciuto nel vivaio nerazzurro, quindi sarebbe l’ideale per completare l’attacco nella lista per la prossima Champions League.

