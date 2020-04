Inter, centrocampista cercasi: Wijnaldum piace, ma il Liverpool spinge per il rinnovo

L’Inter sta continuando a setacciare il mercato, nonostante la sosta forzata causa Coronavirus, per soddisfare la fame di successi di Antonio Conte. Nella prossima sessione di mercato Marotta dovrà cercare rinforzi soprattutto in mezzo al campo e sugli esterni. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, a rispondere all’identikit dal tecnico leccese potrebbe essere Georginio Wijnaldum, possente centrocampista olandese in forza al Liverpool e preziosissimo jolly di Jürgen Klopp.

I nerazzurri si sarebbero informati circa la situazione del calciatore, col contratto in scadenza nel 2021 ma con una valutazione comunque discretamente alta: circa 30 milioni di euro. Tuttavia, stando alle ultime, pare che il club inglese voglia correre ai ripari per evitare che nascano trattative concrete che possano tentare Wijnaldum.

Ecco perché, su precisa richiesta del tecnico tedesco che ha riportato i Reds sul tetto d’Europa, al centrocampista è stato proposto un rinnovo fino al 2024 con un sensibile aumento d’ingaggio. L’impressione è che finirà per accettare, depennando quindi automaticamente uno dei nomi “low cost” sulla lista dei dirigenti dell’Inter.

