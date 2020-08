TS – La squadra di Conte: per la prossima stagione ancora qualche innesto

Al momento, l’unico acquisto effettuato dall’Inter è Hakimi. Ovvio, verrebbe da dire, il mercato non è ancora ufficialmente aperto. Comunque Conte e dirigenza stanno parlando e pianificando la squadra della prossima stagione. Con un Europa League da onorare fino in fondo, il mercato è in secondo piano. Come riporta però TuttoSport, sarebbero ancora alcuni gli innesti che vorrebbe fare mister Conte. Per la stagione 20/21 l’Inter avrà bisogno di un nuovo esterno sinistro, individuato in Emerson Palmieri. In difesa, con la possibile partenza di Skriniar, ci sarebbe l’arrivo di Kumbulla.

A centrocampo completerebbero il reparto gli arrivi di Ndombele e Tonali. In attacco invece, dopo la conferma di Sanchez, l’obiettivo dovrebbe essere Dzeko, e una probabile ulteriore punta individuata, sempre secondo TuttoSport, in Pinamonti. È una squadra ancora da plasmare, che vedrebbe le conferme di Lukaku e Lautaro in avanti, Eriksen sulla trequarti, Barella a centrocampo e De Vrij, Bastoni e Handanovic nel reparto arretrato.

