Inter, Conte detta il mercato: spinge per Cavani e prova a convincere Lautaro

L’Inter al lavoro per ridisegnare il proprio reparto avanzato. I nerazzurri di Antonio Conte non vogliono farsi trovare impreparati in vista di un possibile addio di Lautaro Martinez, tentato da Messi e dal suo Barcellona. Dai microfoni di Sport Mediaset, il giornalista Marco Barzaghi traccia il punto della situazione in chiave mercato per la Beneamata, con Mertens e Cavani in cima ai desideri di Conte.

“Dries Mertens è sempre più vicino all’Inter. Non lo ha ancora comunicato al Napoli – sottolinea Barzaghi – ma tutti i segnali vanno verso quella direzione. Soprattutto dopo che l’offerta nerazzurra ha superato quella da 4,5 milioni di De Laurentiis: biennale da 5 netti a stagione con opzione per un terzo anno e possibile appendice in Cina. Bonus da 3 milioni alla firma, ma da Via della Liberazione non arrivano ancora conferme ma si respira ottimismo”. Particolare anche la realtà che abbraccia l’ex Palermo e Napoli Cavani: “Conte vorrebbe anche l’uruguaiano per non farsi trovare impreparato in vista di una possibile partenza di Lautaro. Il tecnico interista ha provato nuovamente a convincere l’argentino a restare, ma dopo la seconda flirtata pubblica di Messi sembra molto difficile. L’Inter non scende dalle richieste di 90 milioni cash più Junior Firpo in prestito e Vidal come possibili contropartite”.

Questa la realtà che, al momento, sta vivendo l’Inter sul fronte mercato. I nerazzurri tracciano il piano per la prossima stagione, mettendo nel mirino Cavani e Mertens e valutando anche l’eventuale addio di Lautaro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!