Mercato – Oggi altro incontro in sede con Conte: si definiscono le mosse sul mercato. Discorsi anche con la Fiorentina

Stavolta, gli animi erano più distesi. C’è da crederci, anche perché nella riunione di questo pomeriggio tra Antonio Conte, Giuseppe Marotta, Steven Zhang e Piero Ausilio – tenutasi, questa volta, nella sede dell’Inter – non c’era da discutere il futuro di nessuno dei sopra menzionati, c’era semmai da delineare il futuro della rosa dell’Inter, da quali elementi ripartire e di quali elementi privarsi. E’ quanto rendiconta, almeno, la redazione di Sky Sport, che spiega come il suddetto incontro di questo pomeriggio sia stato utile per fare un ultimo punto prima di andare in vacanza, questo mentre altre società – evidentemente non impegnate in coppa – stanno riprendendo i lavori.

Un punto sul mercato, sulle richieste e sugli obiettivi, ma anche sulle cessioni. Durante il quale, peraltro, hanno fatto ingresso in sede anche Joe Barone e Daniele Pradè, dirigenti della Fiorentina che con l’Inter devono discutere le situazioni di Dalbert e Cristiano Biraghi: calciatori rispettivamente in prestito alla Fiorentina e all’Inter, e per il cui rinnovo del prestito non si è ancora raggiunta alcuna intesa, cui pure si lavorerà nelle prossime settimane. Anche perché, in questa atipica estate, il campionato ricomincia presto (e in realtà comincerà tardi).

