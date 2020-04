Inter, Cuadrado spegne le voci di addio alla Juventus: “Voglio restare qui a lungo”

Nei giorni scorsi il suo nome è stato avvicinato ai colori nerazzurri in vista di un possibile affare con l’Inter per Mauro Icardi. Poche ore fa, invece, Juan Cuadrado ha scelto di promettere il suo amore alla Juventus. In un’intervista concessa a RNC infatti, l’ex Chelsea e Fiorentina ha parlato del suo futuro, strizzando così l’occhio alla Vecchia Signora e chiudendo di fatto le porte al mercato.

“La Juventus è una grandissima squadra ed io sono molto contento di essere qui. Per me è davvero come una famiglia, mi ha aiutato molto dopo l’esperienza vissuta a Londra. Qui tutti ti rendono le cose più semplici, dal calcio alla vita di tutti i giorni. Spero di restare qui ancora a lungo”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Juan Cuadrado, accostato all’Inter in relazione ad una trattativa per l’assalto a Mauro Icardi. Porte chiuse al mercato da parte del colombiano che vuole restare in bianconero.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!