Inter, Di Marzio conferma la pista Juventus per Icardi: “Molto dipenderà dal PSG”

C’è anche la Juventus in corsa per Mauro Icardi. Come raccontato infatti dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio in collegamento dagli studi di Sky Sport, i bianconeri sarebbero interessati alla firma del giocatore, ancora legato al PSG da un prestito che scadrà nel prossimo mese di maggio.

“Bisogna capire quali saranno le mosse del Paris Saint-Germain – ha raccontato Gianluca Di Marzio – perché i francesi hanno infatti un’opzione relativa al riscatto del giocatore, non dimentichiamolo. Inoltre a Parigi il giocatore ha fatto anche abbastanza bene. Nel caso in cui Icardi dovesse rientrare all’Inter non è da escludere un ritorno di fiamma della Juventus che ha sempre avuto una sorte di feeling nei confronti del giocatore. Bisogna capire anche come i club andrebbero ad impostare l’affare che si preannuncia complicato, visti i rapporti tra le due società. La pista che porta alla Juventus però non va esclusa”.

Queste le parole di Gianluca Di Marzio rilasciate in collegamento dagli studi di Sky Sport. Paris Saint-Germain e Inter restano in contatto per decidere il futuro del giocatore. Nella trattativa però può inserirsi anche la Juventus, sempre in corsa per l’attaccante argentino.



