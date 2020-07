Sport Mediaset – Niente Giroud, né Mandzukic: l’Inter ripiomba su Dzeko e prepara l’offerta

Esperienza (anche internazionale) e maturità: questi due dei requisiti chiesti da Antonio Conte per i prossimi colpi del mercato nerazzurro. Indubbiamente, queste due caratteristiche sono proprie del cigno di Sarajevo, Edin Dzeko, già ad un passo nella scorsa sessione estiva di trattative; secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Inter sarebbe pronta ad un nuovo assalto nelle prossime settimane, dopo aver detto ‘no’ sia all’ipotesi Giroud che a quella Mandzukic.

Apparentemente, dunque, gli occhi della dirigenza nerazzurra sarebbero tutti puntati sulla punta della Roma, che in questa stagione ha siglato 17 reti e servito 10 assist tra campionato ed Europa League, in 36 presenze complessive: un rendimento ottimale, considerato che la carta d’identità dell’ex Manchester City recita “17 marzo 1986”. L’anno prossimo saranno 35 candeline, ma, per il reparto offensivo, Conte ha in testa solo Dzeko.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!