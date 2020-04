Inter e Barcellona osservano il silenzio di Lautaro: ancora forzate le voci di addio

Tutto, o quasi, dipenderà da Lautaro Martinez. Il Barcellona continua a monitorarlo con interesse, inserendolo in cima alla lista delle priorità per il prossimo mercato estivo blaugrana. Un attacco da rinnovare ed un assalto al Toro ancora da scrivere. Serviranno 111 milioni di euro per strappare l’argentino all’Inter che, al momento, non sembra intenzionata ad aprire le porte di addio al calciatore. Come raccontato già in precedenza, Marotta lascerà partire solo i giocatori che lo vorranno, senza forzare nessuna operazione.

Come raccontato da Sport, il rapporto tra il club interista e Lautaro Martinez sono ottimi. L’Inter due estati fa scelse infatti di scommettere sul Toro per l’attacco, acquistandolo dal Racing e raccogliendone i frutti dalle gare italiane ed internazionali. All’inizio, descrive il quotidiano spagnolo, il calciatore avrebbe preferito lasciare il club con un accordo amichevole tra le parti. Oggi però, anche in base alle dichiarazioni dell’agente del giocatore, i discorsi relativi ad un futuro lontano da Milano sembrano forzati. Per questo sia l’Inter che il Barcellona attendono soltanto la parola del calciatore, per ora ancora in silenzio in vista di possibili riflessioni sul suo futuro.



