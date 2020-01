Mercato – Eriksen, l’agente non è ancora a Milano: ma l’Inter ha già la sua strategia. La situazione

No, non siamo ancora nella fatidica fase del “ci siamo”, ma – in compenso – potremmo arrivarci a breve: il concetto, per quanto concerne la pista che dovrebbe portare Christian Eriksen all’Inter, più o meno, resta questo: almeno sino a che l’agente del calciatore non si farà vivo a Milano, cosa che – secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, giornalista, sul proprio sito ufficiale – non si è ancora verificata. Chiaro è che non appena l’entourage del danese dovesse fare capolino in città, a quel punto la trattativa entrerebbe nel vivo e quindi sì, in quel caso si potrebbe cominciare a dire “ci siamo”: vorrà dire che la trattativa sarà entrata nella fase ufficiale.

Per il resto, l’Inter, la sua strategia ce l’ha già: ed è una strategia di parziale attacco. Da un lato, infatti, Giuseppe Marotta è pronto a calare un asso importante, un’offerta che persino uno come Eriksen potrebbe fermarsi a valutare: 10 milioni annui, e questo anche per lanciare un segnale a Juventus e Paris Saint-Germain che pure parevano aver fatto un pensierino attorno al nome del calciatore. Il tutto, però, verrebbe demandato all’estate, fermo restando che – andando in scadenza a giugno 2020 – Eriksen può accordarsi con chi voglia e quando voglia. L’Inter, in sostanza, lo bloccherebbe subito per l’estate, per poi fiondarsi sull’uomo che Conte, oggi, vuole più di altri: Arturo Vidal. Il cui discorso, beninteso, rimane apertissimo. Al netto di tutto.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!