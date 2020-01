Mercato – Inter-Eriksen, fissata la data per le visite mediche! Dettagli e condizioni dell’affare

Le buone notizie, oggi (per Conte, per l’Inter, per tutti), arrivano solo dal mercato: perché è acclarato da tempo, ormai, che l’arrivo di Christian Eriksen ad Appiano Gentile sia solo questione di pura formalità e che – in sostanza – sia già stato tutto approntato affinché il giocatore vada a rimpinguare i reparti dei nerazzurri: ma adesso, almeno stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com, spunta anche la data delle visite mediche del calciatore con l’Inter. Le quali – si apprende – sono in programma già per domani mattina.

Un’eventualità, questa, che – se confermata – metterebbe definitivamente il timbro su un affare che l’Inter ha voluto e cercato, persino anticipando sui tempi: Eriksen poteva benissimo arrivare a giugno a parametro zero, ma – tramontata la pista Vidal – Marotta ha preferito accelerare. Il calciatore si trasferirà a Milano per 20 milioni di euro che andranno nelle casse del Tottenham, e questo oltre al 5% di cosiddetta percentuale di solidarietà (una percentuale di “solidarietà”, appunto, agli Spurs che perderanno il giocatore ad un prezzo estremamente ribassato data la condizione di scadenza di contratto del calciatore). Al Tottenham, poi, andrà anche l’incasso di un’amichevole contro i nerazzurri. Un insieme di condizioni che, sommate, (non) valgono bene un Eriksen: e la grandezza dell’operazione sta tutta qui.



