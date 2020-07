CdS – Inter, i giovani scalpitano: buone nuove per Esposito, Persyn e Vanheusden

Antonio Conte è stato chiaro: vuole giocatori pronti per vincere, preparati e con esperienza internazionale. Nonostante ciò, è giusto che l’Inter possa programmare il suo futuro, ponendo le basi per i nerazzurri che verranno: a tal proposito, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono buone notizie per Sebastiano Esposito, Tibo Persyn e Zinho Vanheusden.

Per i tre giovani, infatti, l’Inter sembra voler fare sul serio. In primis, nella giornata di ieri Federico Pastorello, agente di Esposito, era in sede per ratificare l’accordo sul contratto che lo legherà all’Inter fino al 2025; Persyn, allo stesso modo, è pronto a rinnovare. Vanheusden, invece, potrebbe tornare all’Inter dopo la cessione, avvenuta la scorsa estate, allo Standard Liegi.

