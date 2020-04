Inter, futuro congelato per Joao Mario: “Nessuno sa cosa succederà”

In un’intervista concessa alla Associated Press, l’ex calciatore nerazzurro Joao Mario, oggi protagonista in Russia alla Lokomotiv Mosca in prestito dall’Inter, ha parlato dell’emergenza legata al Coronavirus analizzando anche la sua situazione, che lo vede per ora bloccato in attesa di conoscere il suo futuro da calciatore.

EUROPEI – “Spero che per l’anno prossimo sarà tutto risolto, sarebbe una vittoria per tutto il mondo”.

RIPRESA – “Non possiamo pensare a giocare in questo momento perché non è sicuro, nemmeno per noi. Stiamo cercando di sapere se sarà possibile tornare in campo e giocare con sicurezza. Non è sicuro al 100% che torneremo, ma il calcio non rappresenta la priorità in questo momento”.

FUTURO – “Per me è un periodo di confusione perché non so cosa succederà se il campionato dovesse prolungarsi fino ad agosto. Non so se anche i giocatori o le società abbiano l’obbligo di continuare o meno. Sto cercando di capire, parlando sempre con il club. Ma credo che nemmeno la società sappia come muoversi”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!