Mercato – Inter-Giroud, la pista si complica? Il Chelsea lo propone in Francia: lo scenario

Le valigie sono fatte, manca solo da staccare il biglietto giusto: per il resto, il futuro di Olivier Giroud pare già scritto, col giocatore del Chelsea che dovrebbe con ogni probabilità lasciare i Blues, insieme al compagno di reparto Michy Batshuayi. E se per il secondo le opportunità di cambio di casacca sono ancora tutte da vagliare – qualcuno, nelle ultime settimane, paventava piste turche – per il francese la necessità è una sola: giocare per ottenere un posto a Euro 2020. Su di lui, come noto, c’era l’interesse dell’Inter, alla ricerca di un profilo con cui far rifiatare Lukaku e Lautaro, anche se ora – secondo The Sun – per Giroud potrebbero anche aprirsi le porte del Lione.

Nota: non è stato il Lione a fare avances col Chelsea per Giroud, bensì il contrario: è stato, infatti, in prima battuta il Chelsea a chiedere informazioni con i transalpini per Moussa Dembelé: e la proposta, appunto, è stata quella di uno scambio con Giroud insieme ad un conguaglio pecuniario. Una mossa che – dalle parti di Lione – stanno ancora valutando: certa è la volontà di Frank Lampard, tecnico dei Blues, di offrire concorrenza nuova al suo giovane attaccante Tammy Abraham, e se questo avverrà a scapito delle velleità di mercato dell’Inter è ancora tutto da vedere. Intanto, però, la notizia è questa. Per ora.

