Mercato – Inter, ritorno di fiamma su Giroud! Ma adesso la concorrenza è forte: su di lui la Lazio e non solo

Eccolo qui, il senso del calciomercato: o il senso – se volete – dell’inseguire le notizie di mercato passo dopo passo, minuto dopo minuto, in un gioco dell’oca dell’ultimo secondo in cui l’unico destino ineluttabile è quello di ritornare al punto di partenza. La notizia (secca), intanto, è che – dopo essersi apparentemente defilata lasciando campo libero alla Lazio di Lotito – l’Inter si sarebbe rituffata sulla pista Olivier Giroud, attaccante francese del Chelsea alla ricerca, com’è noto, di una nuova sistemazione in vista degli Europei di quest’estate.

A riportarlo, in questi miuti, è calciomercato.com, che conferma tutta la freddezza dell’Inter sul francese degli ultimi giorni, ma che rilancia la pista col rinnovato interesse da parte dei nerazzurri: Marotta e Ausilio, infatti, si erano sì guardati intorno per altri nomi (si legga Pandev o, soprattutto, Slimani), ma poi il ritorno sulla strada maestra è sembrato – e sta sembrando – la scelta più logica: questo nonostante, ormai, il vuoto momentaneamente lasciato dall’Inter sia stato occupato prepotentemente dalla Lazio, e – allo stesso tempo – anche dal Tottenham. Giroud rappresenta l’usato sicuro, soprattutto per Antonio Conte: intanto, però, nei suoi confronti l’Inter ha perso terreno. Riconquistarlo, ora, suona come un imperativo.

