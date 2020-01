Mercato – Inter-Giroud, la pista torna calda. L’intermediario: “Stanotte dormiremo poco, ecco cosa stiamo valutando”

Trovarsi a dover sbrogliare un’impasse sul futuro di un giocatore nelle ultimissime ore di mercato. E questo dopo che – è bene ricordarlo – lo stesso giocatore era sembrato essere vicinissimo prima a una (l’Inter) e poi all’altra squadra (la Lazio), tra le due maggiormente interessate a lui. Invece, adesso, Oliver Giroud, si trova proprio in questa situazione: sospeso tra Inter e Lazio – con il Tottenham sullo sfondo – quando manca poco più che una ventina d’ore al gong finale del mercato italiano: col giocatore che, beninteso, dal Chelsea se ne vuole andare.

Ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Morabito – uno degli intermediari che sta seguendo il possibile passaggio del calciatore in Italia, indifferentemente dal futuro club di destinazione – ha aiutato a fare chiarezza su uno scenario che, sin qui, di chiaro ha ben poco: “L’aspetto economico in questi momenti è quello meno rilevante, si pensa anche all’impatto che un giocatore può avere sui tifosi e sull’accoglienza della piazza – ha spiegato – Sono loro che danno un senso a tutto questo e possono esaltare i giocatori. Roma è una piazza molto calda, la Lazio sta facendo passi avanti, sembra tornata la squadra che era ai tempi di Cragnotti. Giroud sta valutando anche i biancocelesti. In questo momento siamo completamente bloccati, dipende dal Chelsea, non siamo assolutamente in grado di dire dove giocherà”.

Uno scenario estremamente difficile da dirimere: e la colpa di ciò, se così vogliamo chiamarla (è bene ricordare anche questo), è da imputare esclusivamente all’Inter: che prima ha dato l’impressione di voler chiudere per il francese, poi di averlo mollato in favore di altri obiettivi (Pandev, Slimani) e di fatto regalandolo alla Lazio che aveva già l’accordo con il giocatore, ed infine di essere tornata sul nome originario. Giroud, appunto, il francese. Quello che Conte chiede, quello a cui Conte serve. “Stanotte dormiremo molto poco”, ha aggiunto Morabito, intercettato dai suddetti microfoni. Dormirà poco anche perché, dopo di questa, altre notti di mercato non ce ne saranno più.

