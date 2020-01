Mercato – Inter-Giroud, ci siamo: distanza minima tra i due club, ecco quando può arrivare la fumata bianca

“Per averti pagherei un milione, anche più”, diceva la canzone. L’Inter, invece, per avere Olivier Giroud, potrebbe dover pagare un (altro) milione o anche meno: a riferirlo, in queste ore, è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che spiega esattamente come la distanza tra Inter e Chelsea si sia assottigliata a circa 1 milione di euro, spicciolo più spicciolo meno. Il concetto è comunque chiaro: l’attaccante – nelle idee di Conte visto come un importante vice-Lukaku – si sta sensibilmente avvicinando ai nerazzurri e, attenzione, è persino possibile anticipare qualche indicazione sulle tempistiche.

Ieri c’è stato l’incontro tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage del calciatore francese: un incontro che ha risolto molto, quasi tutto, un faccia a faccia che ha sicuramente sbrogliato molti dei nodi fisiologici di qualsiasi trattativa di mercato. E quindi: limata la distanza tra domanda e offerta, affare incanalato sui binari giusti: il fine settimana per allentare la tensione e l’inizio della prossima per arrivare alla fumata bianca. L’indicazione sulla tempistica è questa: se dovesse essere confermata, spetterà al tempo – e agli interessati – determinarlo.

