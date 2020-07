GdS – Inter, la difesa fa acqua. E tra Godin e Conte c’è poco feeling: si ritorna a parlare di addio

E’ diventato questo, il mantra contiano: tutti i giocatori – tutti, si ripete – dovranno dimostrare di valere l’Inter, proprio nello stesso periodo in cui è il futuro dello stesso allenatore dell’Inter Antonio Conte a essere in bilico, tra dichiarazioni sferzanti rilasciate alla stampa e speculazioni su un possibile addio a fine stagione in favore di Massimiliano Allegri. Tutte supposizioni, ovviamente, ma intanto sono tutti sotto esame. E tra questi c’è – non da oggi – Diego Godin, difensore ex Atletico Madrid che non si è mai adattato sino in fondo agli schemi difensivi dell’Inter, sino a lasciar pensare che il calciatore possa essere messo sul mercato.

A ricordarlo, oggi, c’è La Gazzetta dello Sport, che – in un borsino sugli up & down del campionato – parla proprio del difensore uruguaiano, il cui futuro appare di settimana in settimana sempre più indecifrabile: “La difesa nerazzurra fa acqua – scrive infatti il quotidiano rosa – Per l’uruguaiano altra occasione persa. Con Conte c’è poco feeling e le voci su un addio a fine stagione ritornano”. Conferme o smentite, inutile dirlo, dipenderanno in larga parte dall’esito di questa stagione. Sul campo.

