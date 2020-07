Mercato – Dalla Francia: l’Inter mette nel mirino Jonathan Ikoné del Lille: ma c’è concorrenza

La stagione deve ancora finire, ma intanto l’Inter – alle prese anche con i malumori di Antonio Conte e con un progetto da mandare avanti a ogni costo – comincia a designare le strategie per la prossima sessione di mercato. Un mercato che, per quanto riguarda l’attacco, punterà sì all’usato sicuro (interessi per Dzeko, Giroud e anche Cavani), ma interesserà anche nomi di alcuni profili più giovani. Ed ecco allora che, a tal proposito, sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe finito anche il nome di Jonathan Ikoné.

A riportare questa notizia è Le10Sport, che spiega come l’attaccante francese del Lille sia però finito nel mirino anche di altri club. Sul transalpino è forte infatti anche l’interesse del Chelsea, seguito dal Napoli. In questa stagione, il 22enne ha fatto mettere a referto 4 gol e 7 assist, collezionando alcune prestazioni che hanno giustificato l’interessamento di società blasonate. Tra cui, appunto, anche l’Inter: che ha bisogno di accontentare il proprio tecnico, mettendogli in mano nuovo materiale su cui lavorare.

