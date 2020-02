Inter-Juventus, è duello anche fuori dal campo: da Mertens a Willian, quando i parametri zero fanno gola

È sempre derby d’Italia, sul campo e non solo. Inter e Juventus lanciano il guanto di sfida anche su un terreno diverso rispetto al rettangolo di gioco: il calciomercato. In campionato i bianconeri e i nerazzurri proseguono da settimane un testa a testa come non lo si vedeva da anni, senza dimenticare però, una Lazio che per ora fa da terzo incomodo.

Marotta e Paratici si daranno nuovamente battaglia a giugno, con i colpi low cost e parametro zero che fanno gola ai due rispettivi dirigenti. Sono le vere occasioni, quelle che da anni i due club guardano con attenzione, riuscendo di tanto in tanto a fare dei veri e propri affari. A proposito di occasioni, il prossimo giugno è ricchissimo così come la concorrenza sui vari giocatori.

Come riporta calciomercato.it, tra i nomi contesi c’è quello di Dries Mertens, in scadenza con il Napoli e più che possibile affare a parametro zero. In questo senso, la dirigenza nerazzurra lo segue da tempo, ma anche la Juventus è pronta ad approfittare del suo asso nella manica: Maurizio Sarri

Dal belga, fino ad arrivare in Inghilterra, in casa Chelsea: Willian è in scadenza e il brasiliano è uno di quei nomi che piace tanto ai due allenatori. Sarri e Conte infatti, hanno già avuto modo di allenarlo in passato, con ottimi risultati. Oltre al reparto offensivo, ci sarebbe anche la difesa e il centrocampo, in casa PSG, Kurzawa è uno dei nomi in cima alla lista di Paratici, soprattutto dopo lo scambio saltato con De Sciglio questo gennaio.

Infine, torna a circolare anche il nome di Luka Modric: in passato il croato è stato lungamente corteggiato e accostato all’Inter, il suo nome non passerebbe quindi inosservato nel caso in cui lasciasse il Real Madrid. La beneamata a centrocampo è fortissima anche su Tonali, con la Juventus che ha già aperto la sfida per il gioiellino delle rondinelle classe 2000.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!