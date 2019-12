Mercato – Inter, occhi su un gioiellino del Rapid Vienna: ma la concorrenza europea è agguerrita

E’ un nome, per ora, appuntato sul taccuino di qualche talent scout: di mezzo c’è un mare. C’è un mare, segnatamente, tra il fatto che Benjamin Kanuric (16 anni, centrocampista centrale del Rapid Vienna, 6 presenze e 2 gol con l’Austria Under 17) sia uno dei maggiori talenti in erba del calcio austriaco e il fatto che i sopracitati talent scout lo portino a giocare nei grandi campionato europei: ma le premesse, per ora, ci sono: anche perché il classe 2003 ha bruciato le tappe. Ha già esordito e disputato diverse gare nella Bundesliga austriaca – per esempio – e si è già attirato gli occhi di molte, moltissime squadre.

A darne conto, oggi, è il media austriaco Heute: che traccia appunto il quadro della situazione relativa al centrocampista austriaco, finito nelle mire di club europei importanti – come Borussia Dortmund e Arsenal – ma anche di società italiane: Juventus, Roma, Sassuolo, ma anche Inter. Ci sarebbero, infatti, anche i nerazzurri sulle tracce di quello che ha tutte le carte in regola per imporsi sui grandi scenari europei, alla luce di un percorso di crescita impressionante: è il secondo giocatore più giovane della storia del Rapid, ed è uno che piace a molti. E l’Inter non è da meno.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!