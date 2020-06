L’Inter mette gli occhi su Mohammed Kudus, ma un connazionale gli sconsiglia i nerazzurri

La prossima sessione di calciomercato nerazzurra, probabilmente, si configurerà come un ibrido tra colpi pronti a fare la differenza e giovani da far sviluppare. In quest’ultima categoria potrebbe inserirsi anche Mohammed Kudus, stella ghanese del Nordsjaelland, autore di 10 reti in stagione a soli 19 anni; un connazionale, però, sembra spingerlo verso i lidi britannici.

In un’intervista ai microfoni di Goal, l’ex nazionale ghanese Laryea Kingston, attuale allenatore delle giovanili nella compagine norvegese, ha consigliato al giovane talento l’approdo in Premier League, magari nella città di Liverpool, visto che sia i Reds che l’Everton di Carlo Ancelotti si sono dimostrati interessati al giocatore. Kingston inizialmente vira verso i Toffees: “Dovrebbe considerare una squadra in cui pensa di poter giocare spesso. Kudus è giovane, perciò ha bisogno di acquisire confidenza nei propri mezzi giocando. Penso che l’Everton possa essere una buona scelta: è adatto al gioco di Ancelotti, che dà molte chance ai giocatori giovani“.

Poi, però, si sposta sull’altra sponda del Mersey: “Se il Liverpool dovesse dimostrarsi interessato, penso che sarebbe la scelta migliore: sono un grande club con una presenza garantita in Champions League; lo aiuterebbero molto, nonostante ci siano già diversi giocatori nel suo stesso ruolo“. Nessuna traccia dell’Inter, però, nelle sue dichiarazioni: Kudus seguirà i consigli del suo connazionale?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!