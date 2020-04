La pista Napoli si complica per Icardi: il problema è l’ingaggio

Futuro in bilico e con la pista Napoli che pare allontanarsi sempre più. Mauro Icardi, fresco di successo in Ligue 1 con il suo Paris Saint-Germain, resta al centro dei pensieri di mercato degli azzurri in vista della prossima stagione. Il ricco ingaggio percepito dall’argentino, di proprietà dell’Inter che attende solo di poterlo cedere a titolo definitivo, rischia però di complicare il suo sbarco tra i partenopei.

A CalcioNapoli24, il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato ha scelto di tracciare il punto della situazione che riguarda il giocatore, a metà strada tra Parigi ed il ritorno in Italia: “Su Icardi la posizione del Napoli è chiarissima. Piace da sempre, ma le sue richieste sono incompatibili con il nuovo corso di un club che senza la Champions dovrà diminuire il monte ingaggi e non aumentarlo. Se il giocatore non abbasserà le pretese, ed al momento chiede 8 milioni di euro netti a stagione più altri 2 milioni di bonus oltre ai diritti d’immagine, sarà impossibile ipotizzare una trattativa”. Ostacoli importanti tra Icardi ed il Napoli: fondamentale una riduzione del salario dell’argentino per provare ad accennare i dialoghi con De Laurentiis.

