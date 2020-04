Inter, la suggestione di Barros Schelotto: “Lautaro perfetto per affiancare CR7”

Un passato da calciatore al centro della storia del Boca Juniors, prima di passare a bordo campo, in panchina con gli Xeneises. Una parentesi anche italiana nella sua carriera da tecnico, al Palermo, prima di reinventarsi in Argentina e negli Stati Uniti, alla guida oggi dei Los Angeles Galaxy. Guillermo Barros Schelotto, in una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha parlato tanto di Italia, stuzzicando anche i tifosi nerazzurri in merito ad un tema sicuramente chiacchierato negli ultimi giorni.

Tra i vari temi toccati dall’allenatore, anche il futuro dell’attacco della Juventus, alla ricerca del partner ideale di Cristiano Ronaldo. Una frase, sibillina, racconta l’ammirazione da parte di Barros Schelotto nei confronti del Toro nerazzurro: “Quale bomber al fianco di CR7? A parte Higuain, che per me resta fortissimo, l’ideale sarebbe Lautaro Martinez dell’Inter”. Tra suggestione e provocazione, l’ex allenatore del Boca Juniors traccia l’identikit del centravanti argentino dell’Inter: in poche parole, perfetto per affiancare Cristiano Ronaldo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!