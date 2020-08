Inter, la trattativa per Vidal è in fase avanzata: contatti continui con l’agente. Smentita l’ipotesi Juventus

Sarà un mercato molto caldo, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. L’Inter sta lavorando da tempo per rinforzare questo reparto, cercando di accontentare le richieste di Antonio Conte. Un pallino del tecnico leccese è Arturo Vidal, da settimane ormai nel mirino dei nerazzurri e in uscita dal Barcellona. Nelle ultime ore si era parlato anche di un interessamento della Juventus, voci però che non trovano conferme.

Secondo quanto dichiarato da Nicolò Schira, infatti, il cileno non è mai entrato in contatto con i bianconeri e al momento l’Inter è l’unica squadra realmente interessata. Il suo agente Felicevich sta lavorando per liberarlo a parametro zero dai catalani e la trattativa con il club di Suning è in stato avanzato: si lavora per un biennale da 6 milioni di euro più bonus. Occhio anche a delle possibili ricche offerte da club esotici.

